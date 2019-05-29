Вынесен первый оправдательный приговор по обвинениям САП

В Украине впервые суд вынес оправдательный приговор по обвинениям антикоррупционных ведомств. Заводской суд Запорожской области оправдал директора Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) Владимира Сивака, которого САП и НАБУ обвиняли в растрате 492 млн грн средств предприятия.

Как сообщает пресс-служба САП в среду, 29 мая, суд не нашел доказательств вины руководителя ЗТМК, решение будет обжаловано.

"Отметим, что во время рассмотрения на предыдущих заседаниях заявлений прокуроров САП об отводе указанной коллегии судей, в удовлетворении которых было дважды отказано, среди других материалов в подтверждение существования объективных сомнений в их непредубежденности был объявлен протокол допроса как свидетеля судьи Заводского районного суда м. Запорожья Марченко Н.В. Так, судьей было подтверждено о получении предложения неправомерной выгоды от руководителя одного из отделов ООО ЗТМК за вынесение относительно обвиняемого оправдательного приговора. Кроме того, судья отметила, что со слов лица, которое предложило неправомерную выгоду, аналогичные договоренности об оправдании Сивака В.В. раньше уже были достигнуты с председательствующим судьей Яцуном О.С", - заявляют в САП.

При этом отмечается, что в настоящее время приведенные судьей утверждения являются предметом досудебного расследования, которое осуществляется детективами НАБУ.

"Поэтому ввиду изложенного, прокуроры САП не имели больших сомнений в том, какое решение сегодня объявит суд относительно данного служащего. Категорически не соглашаясь с таким приговором, прокурорами САП в ближайшее время будет подготовлена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции", - резюмируется в заявлении САП.

Напомним, дело по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗТМК было зарегистрировано 15 сентября 2015 года.

Согласно данным следствия, в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были направлены нескольким фирмам в счет погашения задолженности ЗТМК, тогда как по условиям договора эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited.

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Источник: korrespondent.net