В Воловецком районе на Закарпатье восстановлено транспортное сообщение через разрушенный паводком мост в селе Котельница. Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадмнистрации в среду, 29 мая.

Отмечается, что мост обеспечит временное автомильное сообщение, для почти 250 человек, которые оказались отрезаны после прохождения паводка.

"На первоочередные ремонтные работы были выделены средства из областного бюджета, поэтому уже сегодня проезд, хоть и временный, но обеспечен. Строительство нового моста в Котельнице начнется, как только поступят средства из Государственного фонда регионального развития", – рассказал и.о. главы ОГА Ярослав Галас.

Также сообщается, что этот мост через реку Латорица был поврежден паводком еще в декабре 2017 года. После этого была разработана проектно-сметная документация, объявлен и проведен тендер на строительство нового моста. На этот год для реализации проекта планировалось направить 5 млн гривен из необходимых 10,8 млн.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье восстановили сообщение через разрушенный мост

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Предварительно только на Закарпатье нанесенный ущерб оценивается в 150 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net