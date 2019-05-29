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29. 05. 2019

В Украину возвращаются еще девять моряков с задержанного в Египте танкера

В Украину из Египта вылетают еще девять украинских моряков с судна Sea Shark, которые были задержаны в этой стране. Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter в среду, 29 мая.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, девять украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая", – написал Кирилич.

Также он заявил, что в МИД работают над тем, чтобы получить ответы во всех делах украинских моряков, которые были задержаны за рубежом.

Накануне стало известо, что в Украину вернулись пять моряков с задержанного в Египте танкера. Их оформили отдельным коридором пограничники Одесского отряда в пункте пропуска Одесса-авиа. Моряки прибыли рейсом из Стамбула. Первая группа моряков вернулсь в Украину еще 27 мая.

Также сообщалось, что 20 мая в Египте военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного якобы за незаконный заход в территориальные воды страны.

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Источник: korrespondent.net

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