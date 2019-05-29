Саакашвили рассказал о своих планах в Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили не будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, но намерен способствовать обновлению украинского политикума. Об этом он сказал после возвращения в Украину, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 29 мая.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", – сказал Саакашвили.

Политик отметил, что он хочет помочь украинцам строить новую страну.

"Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", – подчеркнул Саакашвили.

Он выразил убеждение, что Украина может сделать рывок в развитии, только отказавшись от всего, что было сделано, начиная с обретения ею независимости в 1991 году "в смысле так называемого государственного строительства, а реально – разрушения страны".

При этом политик назвал существующую в Украине "системой кормления".

"Отказавшись от традиции, можно сделать прыжок и обогнать и Польшу, и догнать и Германию, и Францию. Я в это свято верю", – сказал Саакашвили.

Он подчеркивает, что у команды Зеленского есть здоровые амбиции и выразил убеждение, что после парламентских выборов будет тотальное обновление, "новая картина Украины, наполненная новыми людьми".

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины, который лишился его из-за указа экс-президента Украины Петра Порошенко в июле 2017 года. Позже в Администрации президента раскрыли причину возврата гражданства Саакашвили.

Также стало известно, что партия Саакашвили пойдет на выборы Верховной Рады 21 июля.

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Источник: korrespondent.net