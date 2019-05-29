Под Киевом ограбили три церкви за сутки

За минувшие сутки в Киевской области произошло несколько краж в храмах. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 29 мая.

Так, в селе Пятигоры Тетиевского района неизвестные ночью похитили из храма икону Божьей матери, стоиомсть которой сейчас устанавливается.

В пгт Калита Броварского района из местной церкви украли серебряные крестики, денежные пожертвования и старинные иконы, датированные XVII и началом XIX века.

В Вышгороде из местной церкви пропали пять икон, две из которых датированы концом XIX и началом ХХ века.

В полиции отметили, что во всех случаях злоумышленники проникли в храмы, взламывая замки. Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к кражам.

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Ранее в Донецкой области из храма украли мощи Георгия Победоносца. Пойманный злоумышленник заявил, что слышал о чудодейственной силе, которой якобы обладают данные реликвии, поэтому похитил их и принес домой.

А в Луцке мужчина принес в храм митры и кадило, украденные в Свято-Михайловском храме села Секунь Старовыжевского района Волынской области.

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Источник: korrespondent.net