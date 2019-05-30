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30. 05. 2019

Парламент Израиля самораспустился


Израильский парламент (Кнессет) в среду, 29 мая, проголосовал за самороспуск, впервые в истории Израиля парламенту не удалось сформировать коалицию после выборов, сообщает The Jerusalem Post.
 
За решение о досрочном окончании полномочий проголосовали 74 депутата, против – 45 человек.
 
Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии Ликуд, что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию.
 
Повторные выборы состоятся 17 сентября. Они являются беспрецедентными и что это первый случай в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства.
 
Нетаньяху должен был сформировать правительство до 29 мая, он намеревался создать кабинет из представителей правых и религиозных партий, однако соглашение не было достигнуто к установленному сроку.
 
Напомним, 9 апреля в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. Победила правая партия Ликуд во главе с Нетаньяху.

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Источник: korrespondent.net

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