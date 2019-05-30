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30. 05. 2019

Ассанж попал в тюремную больницу


Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, сообщается в Twitter организации.

Отмечается, что последние семь лет здоровье Ассанжа серьезно ухудшалось из-за плохих условий жизни в посольстве Эквадора, которые "несовместимы с базовыми правами человека".

Представители WikiLeaks подчеркивают, что состояние Ассанжа в тюрьме продолжает резко ухудшаться, за семь недель он сильно похудел, а 24 мая он не мог нормально общаться из-за проблем со здоровьем.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. Ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы.

Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа.

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Источник: korrespondent.net

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