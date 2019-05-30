В Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера



В районе Попасной Луганской области обнаружили тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) противника, сообщается на странице 54 отдельной механизированной бригады в Facebook.

Отмечается, что солдат Б. Степанченко 27 мая в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады. Бойцы попали в засаду диверсионно-разведывательной группы сепаратистов.



Тело солдата эвакуировано на временно неподконтрольную территорию. Передача тела представителям ВСУ запланирована на 31 мая года на КПВВ Счастье.



Зеленскому доложили о плене восьми военных ООС



Ранее сообщалось, что у Попасной во время боя пропал сапер. Украинские военнослужащие отбили атаку противника, уничтожив двух сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net