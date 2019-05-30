Итоги 29.05: Приезд Саакашвили и трагедия на шахте



Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Законопроект об импичменте, автором которого стал президент Владимир Зеленский, зарегистрирован в Верховной Раде. Соответствующую инициативу на рассмотрение парламента предложили в Администрации президента.

Проект закона предусматривает механизм досрочного отстранения главы страны от занимаемой должности и регулирует процедуру и положения импичмента президента.

Порошенко начали покидать преданные соратники

Народный депутат Александр Грановский заявил, что вышел из партии Блок Петра Порошенко. Кроме того, заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко сообщил, не намерен идти на парламентские выборы по спискам партии Европейская солидарность.

Саакашвили вернулся в Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. В Борисполе его встречали с песнями и караваем. Политик заявил, что не будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, но намерен способствовать обновлению украинского политикума.

Зеленский провел новые кадровые назначения

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны. Глава государства также назначил подполковника ВСУАлексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны.

ПЦУ признала недействительными все документы УПЦ КП

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ Киевского патриархата.

Во Львовской области на шахте погибли два горняка

В селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.

Президент Владимир Зеленский посетил шахту после трагедии. Горняки пожаловались на задержки с выплатой зарплаты, а семьи шахтеров попросили решить вопрос с жильем. Глава государства объявил о созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной отрасли.

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Источник: korrespondent.net