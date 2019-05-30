Лента RSS
Подписаться на ленту
30 мая 2019, четверг, 08:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
30. 05. 2019

Сутки в ООС: сепаратисты 19 раз нарушили "тишину"

В районе проведения операции Объединенных сил 29 мая сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Водяное, четыре раза вблизи населенного пункта Пески, трижды в районе города Авдеевка, вблизи населенного пункта Чермалык, у Марьинки, дважды в районе населенного пункта Новотроицкое, возле Новоселовки Второй, Гнутового и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Орехово, возле Золотого, Новолуганска, Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелы со стороны сепаратистов не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера. В районе Попасной обнаружено тело бойца Вооруженных сил Украины, погибшего 27 мая в бою с сепаратистами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.