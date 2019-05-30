ООН призвала Испанию освободить каталонских политиков

Рабочая группа Совета по правам человека ООН по произвольным задержаниям заявила, что Испания должна освободить трех политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с предъявленными им обвинениями по делу о проведении незаконного референдума о независимости Каталонии. Об этом говорится в докладе группы.

По мнению правозащитников, испанское правительство должно изучить "произвольное" решение отказать в освобождении бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, а также общественным активистам Жорди Санчесу и Жорди Куишару

В ООН считают, что лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека и Испания должна "безотлагательно" принять меры - освободить заключенных, выплатить им компенсации и провести полное и независимое расследование.

В Верховном суде Испании проходят слушания по делу о проведении референдума и провозглашении независимости в октябре 2017 года, обвиняемыми по которому проходят 12 политиков, в том числе Санчес, Куишар и Жункерас.

Ранее сообщалось, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте.

Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции.

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Источник: korrespondent.net