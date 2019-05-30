Суд арестовал имущество экс-командующего Нацгвардией - СМИ

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, сообщают Украинськие Новыны.

По словам спикера суда Яны Квитченко, решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.

"Суд удовлетворил ходатайства прокуроров", - сказала она.

Отмечается, что суд арестовал автомобили и квартиры Аллерова и его семьи.

Напомним, Бывший главнокомандующий Нацгвардии был задержан 14 мая Национальным антикоррупционным бюро Украины. Его подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб оценивается в сумму более 81 млн гривен.

17 мая Аллерова взяли под стражу на 60 суток с правом выхода под залог в 4,8 миллиона гривен.

21 мая Аллеров вышел из-под стражи под залог.

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Источник: korrespondent.net