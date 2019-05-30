Суд арестовал имущество экс-командующего Нацгвардией - СМИ

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, сообщают Украинськие Новыны.
По словам спикера суда Яны Квитченко, решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.
"Суд удовлетворил ходатайства прокуроров", - сказала она.
Отмечается, что суд арестовал автомобили и квартиры Аллерова и его семьи.
Напомним, Бывший главнокомандующий Нацгвардии был задержан 14 мая Национальным антикоррупционным бюро Украины. Его подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб оценивается в сумму более 81 млн гривен.
17 мая Аллерова взяли под стражу на 60 суток с правом выхода под залог в 4,8 миллиона гривен.
21 мая Аллеров вышел из-под стражи под залог.
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Источник: korrespondent.net
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