МИД о подготовке Зеленского в Брюссель: пишем тезисы

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила о подготовке первого зарубежного визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом Зеркаль сказала в эфире 5 канала.

Она напомнила, что в рамках первого зарубежного визита президент Зеленский проведет встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейского Совета Дональдом Туском, еврокомиссарами, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и другими высокопоставленными, в частности, президентами.

По ее словам, с Туском и Юнкером будут обсуждаться более стратегические вопросы.

"Это будет такой блиц, в котором он должен встретиться с очень большим количеством людей, которые давно в политике и давно наблюдают за Украиной", - отметила замминистра.

"Я думаю, что для них важно услышать, что именно видит новый президент как свои стратегические задачи. Поэтому мы готовим ему именно тезисы, которые направлены именно на то, как мы видим дальнейшее развитие отношений с Европейским Союзом, какие задачи стоят на саммит, что именно мы будем делать в течение следующего периода и как он видит развитие отношений", - сказала Зеркаль.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский свой первый визит за рубеж совершит в Брюссель 5 июня.

Перед этим замглавы АП Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия.

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Источник: korrespondent.net