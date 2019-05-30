Крушение Ми-8: Тела двух пилотов найдены, еще двух ищут

На месте крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области продолжаются поиски тел двух пилотов, сообщает корреспондент ТСН с места происшествия.

Ранее были обнаружены тела еще двоих погибших.

Вертолет упал в лесу в километре от села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. в километре от места трагедии, где вертолет упал в лесу, там по периметру установлены посты военных.

Напомним, ранее сообщалось о падении военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, в результате которого погибли четыре человека.

"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорилось в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Проводятся следственно-оперативные действия, выясняются причины авиационной катастрофы.

Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия.

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Источник: korrespondent.net