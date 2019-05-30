В Украину вернулись еще 5 моряков, задержанных в Египте

В Одессу прибыли еще пятеро украинских моряков рейсом из Стамбула 30 мая. Пограничники Одесского отряда обеспечили им отдельный зеленый коридор. Об этом ы четверг, 30 мая, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что в скором времени вернутся на родину еще три члена экипажа танкера, задержанного в декабре 2018 года в Египте.

Напомним, тогда 17 членов экипажа были задержаны египетскими властями за якобы незаконное пересечение территориальных вод этой страны.

Моряки вернулись в сопровождении представителей фонда помощи морякам «Ассоль», в зале ожидания их встречали родственники и близкие, представители СМИ и МИД.

27 мая в Украину вернулись четверо моряков с задержанного в Египте танкера. 29 мая еще девять членов экипажа задержанного танкера вернулись в Украину.

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Источник: korrespondent.net