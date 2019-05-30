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30. 05. 2019

Падение военного Ми-8: новые подробности

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений День - Ночь вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

Командовал летным экипажем военный в звании полковника. Вертолет вылетел из воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования сухопутных войск, место дислокации - город Броды Львовской области, подчинение - Командование Сухопутных войск).

Ранее сообщалось, что в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человека. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. 

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Источник: korrespondent.net

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