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30. 05. 2019

Переговоры по Донбассу начнутся осенью - МИД

Четырехсторонние переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России по ситуации в Донбассе могут возобновиться не раньше осени. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.

"Сейчас мы в ситуации фактически такой политической турбулентности. Конечно, отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Логично, что это будет не раньше осени, когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать ", - сказала она.

Напомним, несколько дней назад в Кремле заговорили о переговорах в "нормандском формате".

"Эти вопросы рассматриваются", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне.

Перед вторым туром выборов экс-президент Петр Порошенко заявил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", в которых будет предусмотрен вывод войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении "голубых касок" ООН.

В Кремле возможность "нормандской встречи" отрицали.

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Источник: korrespondent.net

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