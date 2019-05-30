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30. 05. 2019

На Буковине контрабандисты "потеряли" при побеге 15 ящиков сигарет

На украинско-румынской границе пограничники изъяли 15 ящиков контрабандных сигарет, которые бросила группа контрабандистов при побеге, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 30 мая.

"Военнослужащие мобильной заставы Черновцы начали мероприятия по задержанию правонарушителей. Однако контрабандисты, воспользовавшись значительным удалением от правоохранителей, бросили свой товар и убежали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия обнаружили 15 ящиков с сигаретами, которые правонарушители собирались незаконно переправить заграницу.

Брошенные контрабандные сигареты доставлены в подразделение охраны границы и будут переданы компетентным органам. продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к попытке незаконного перемещения через границу табачных изделий.

Ранее в поезде Киев-Вроцлав нашли семь тысяч пачек контрабандных сигарет. Сообщалось также, что украинец пытался вывезти контрабандные сигареты в двойном днище авто на границе с Румынией.

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Источник: korrespondent.net

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