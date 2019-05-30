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30. 05. 2019

У Трампа обсудили возможность встречи с Зеленским – Волкер

Делегация США, которая была на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, обсудила с американским президентом Дональдом Трампом возможность их встречи. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

Волкер отметил, что после возвращения из Украины в Белом доме поднимали вопрос о возможной встрече Трампа с Зеленским. В то же время на данный момент не принято конкретное решение по этому поводу.

"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - добавил Волкер.

Напомним, делегация США привезла Зеленскому послание Трампа. Представитель американской делегации назвал впечатляющей и мощной речь Зеленского в Раде.

Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского

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Источник: korrespondent.net

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