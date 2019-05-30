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30. 05. 2019

Заявления Джулиани не повлияют на поддержку Украины со стороны США - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил в Фонде Карнеги за международный мир и заявил, что США продолжат помогать Украине, несмотря на слова адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом 30 мая сообщает Укринформ.

Представитель Госдепа считает, что следует отличать "настоящие отношения с Украиной", контакты с новой командой президента, от того, что появляется в американских СМИ перед выборами президента США.

"Это все наш внутренний политический нарратив", - заявил Волкер.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет никакого отношения" к событиям 2016 года во время предыдущих выборов в США.

Волкер допустил, что в Украине есть "другие люди", которые хотят вопросы внутренней политики США использовать в качестве продвижения в политике.

"Они, может, и пытаются так действовать, но я не думаю, что это повлияет на политику США. И я не думаю, что это повлияет на то, что собирается делать Владимир Зеленский в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, адвокат Трампа Руди Джулиани отменил визит в Киев и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский окружен коррумпированными людьми и врагами американского лидера.

Ранее Курт Волкер сообщил, что у президента США Дональда Трампа рассматривают возможность переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также заявил, что США не признают паспорта РФ для жителей Донбасса и Крыма.

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Источник: korrespondent.net

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