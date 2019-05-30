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30. 05. 2019

ГБР открыло дело по крушению Ми-8

Следователи Государственного бюро расследований из города Хмельницкий расследуют обстоятельств падения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области по статье о нарушении правил полетов, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 мая.

В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Отметим, в авиакатастрофе погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Cмотрите фотогалерею: ГБР открыло дело по крушению Ми-8

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - город Броды Львовской области) происходили плановые летные учения День-Ночь. Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около трех километров от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

Напомним, ранее сообщалось о падении военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, в результате которого погибли четыре человека.

Крушение Ми-8: Тела двух пилотов найдены, еще двух ищут

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Источник: korrespondent.net

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