Зеленский поручил разблокировать работу НАБУ за рубежом

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел сообщить в Совет Европы и Организацию Объединенных Наций, что Национальное антикоррупционное бюро может прямо сотрудничать с антикоррупционными органами других государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 30 мая.

Зеленский отметил, что по закону О Национальном антикоррупционном бюро Украины и Уголовному процессуальному кодексу НАБУ наделено полномочиями центрального органа в международном сотрудничестве в расследовании уголовных производств.

То есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", – говорится в сообщении.

Зеленский поручил безотлагательно сообщить депозитариям международных многосторонних договоров о признании Украины с 25 января 2015 года НАБУ центральным органом (вместе с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, "отправив соответствующие заявления в шесть определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина".

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований открыло дело против директора НАБУ Артема Сытника из-за недекларирования его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

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Источник: korrespondent.net