На Львовщине объявили траур по погибшему экипажу Ми-8

На Львовщине 30 мая объявили Днем траура по членам авиабригады, погибшим во время тренировочного полета на Ровенщине. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"30 мая на Львовщине объявлено днем ​​траура. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая, во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин разбился военный вертолет Ми-8. В результате крушения четыре члена экипажа погибли.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств катастрофы военного вертолета под личный контроль.

Ранее в ГБР сообщили о начале расследования крушения армейского Ми-8 на Ровенщине по статье о нарушении правил полетов.

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Источник: korrespondent.net