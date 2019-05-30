Затонувший в Будапеште теплоход построили в Херсоне

Затонувший в Будапеште прогулочный теплоход Русалка был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. Об этом в четверг, 30 мая, пишет венгерское издание hvg.hu.

Согласно Судебному реестру, Русалка была моторным пассажирским судном проекта 544 (Москвич).

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабль приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год корабль использовался только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Как сообщалось, катер Русалка затонул накануне вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Напомним, в прошлом году у берегов Индонезии затонул паром со 140 пассажирами.

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Источник: korrespondent.net