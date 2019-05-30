В Украине возобновили авиарейсы Киев-Ужгород

Украинская авиакомпания Мотор Сич сообщила о возобновлении с 3 июня рейсов Киев – Ужгород – Киев. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Lowcost Avia.

Рейсы будут выполняться на самолете Як-40 и не будут предусматривать промежуточную посадку во Львове. Рейсы из Ужгорода в Киев будут выполняться по понедельникам, средами и пятницам.

Из Ужгорода самолет будет вылетать в 07:00, прибытие в аэропорт имени Сикорского в Киеве в 09:00. Из Киева авиарейсы будут вылетать в 18:30 и приземляться в Ужгороде в 20:30. Отмечается, что новое расписание полетов по маршруту Киев – Ужгород обеспечит удобную "стыковку" рейсов Киев – Ужгород с рейсами из Запорожья и Одессы.

Авиабилеты на рейсы Ужгород – Киев – Ужгород уже можно приобрести на сайте авиакомпании Мотор Сич. Цена за один билет стартует от 2 518 гривен по направлению из Киева в Ужгород и от 2 622 гривен в обратную сторону.

Напомним, авиарейс по маршруту Киев - Ужгород был запущен 15 марта. Его открывали лично министр инфраструктуры Владимир Омелян и президент Петр Порошенко.

Отметим, с 2016 года до 15 марта этого года аэропорт Ужгород принимал только чартерные и экстренные рейсы. Регулярных рейсов из аэропорта не было последние 5-10 лет. Их периодически вводят, а потом отменяют.

Аэропорт Ужгорода отрицает закрытие рейса в Киев

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Источник: korrespondent.net