Крушение Ми-8: названы возможные причины аварии

Военная прокуратура рассматривает несколько версий катастрофы вертолета Ми-8 во время учебного полета в Ровенской области. Об этом на брифинге во Львове рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, сообщает УНИАН.
"Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования", - сказал Табака.
По словам прокурора, все версии будет отрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.
Как сообщалось, в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человека.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.
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Источник: korrespondent.net
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