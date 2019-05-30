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30. 05. 2019

Рада не смогла отправить Гройсмана в отставку

Верховная Рада в четверг, 30 мая, не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За соответствующее постановление №10341 проголосовали всего 97 депутатов.

Отметим, что согласно законодательству Украины, отставка премьера влечет отставку всего состава Кабинета министров.

Во время выступления перед голосованием Гройсман с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал. Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.

"После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня... принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая неэффективна", - сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, ведь он сделал все, чтобы этого не произошло.

"Это - не мой сценарий", - заявил премьер.

Ранее комитет рассмотрел заявление Гройсмана об отставке и единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать Раде отправить в отставку премьера. Данный вопрос нардепы рассмотрят завтра.

Напомним, Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

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Источник: korrespondent.net

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