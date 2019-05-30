В Украине готовят реформу среднего образования

Верховная Рада на заседании в четверг, 30 мая, 229 голосами поддержала в первом чтении проект закона О полном общем среднем образовании.

Проектом закона предусматривается урегулирование вопроса доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности: доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность к таким учреждениям; качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добродетели в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования.

Помимо этого законопроект предусматривает сертификацию педагогов; ресурсное (информационное, научно-методическое, материально-техническое) обеспечение учреждений; основы осуществления институционального аудита; самоуправление в учебном заведении, в частности ученическое и родительское; права и обязанности участников образовательного процесса; разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.д.

Одними из важных положений данного законопроекта являются нормы о языке обучения, которые детализируют подходы, определенные законом Об образовании.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил новый "образовательный" закон. Правительство предлагает ввести среднее образование с тремя моделями изучения украинского языка для нацменьшинств.

Отметим, в конце апреля Минобразования утвердило восемь стандартов бакалаврского уровня высшего образования и четыре магистерского.

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Источник: korrespondent.net