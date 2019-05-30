Названы марки авто, которые угоняют чаще всего

В Киеве самыми угоняемыми автомобилями стали ВАЗ и DAEWOO. Об этом сообщил департамент уголовного розыска Нацполиции, передает 30 мая Апостроф.

Сообщается, что владельцы недорогих авто жалеют средства на дополнительную защиту, поэтому чаще становятся жертвами угона. Кроме того, запустить двигатель такой машины можно быстрее.

В департаменте также назвали марки авто, которые любят похищать воры, работающие в дорогом сегменте: Toyota, Mercedes, BMW и HONDA

За 2018 год в Украине угнали 4092 автомобился. При этом, 25% всех угонов приходятся на Киев, 10% на Одесскую область и примерно 9% на Днепропетровскую область.

В Нацполиции рассказали, что за первые три месяца 2019 года в стране угнали 766 автомобилей. 250 машин удалось вернуть владельцам. В Генпрокуратуре также опубликовали свою статистику по угонам. По данным ведомства, в 2018 году в Украине произошло 4405 случаев незаконного завладения транспортными средствами, 22% из них приходятся на столицу. В 2017 году таких случаев было 5684.

В 2019 году тенденция не изменилась. В Генеральной прокуратуре сообщили, что с января по март из 794 угнанных авто, 21% похитили в Киеве. Отмечается, что чаще всего угонщики орудуют на парковках ТРЦ и во дворах многоэтажек. Чаще всего машины крадут с парковок торговых и развлекательных центров, дворов многоэтажек.

Ранее в Киеве у брата народного депутата угнали лимитированный мотоцикл.

Сообщалось также, что в Черновицкой области пьяный мужчина угнал "скорую".

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Источник: korrespondent.net