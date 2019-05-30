Генеральный штаб провел на Херсонщине тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось на Facebooсk странице Генштаба в четверг, 30 мая.
"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морской центр специального назначения #73МЦСпП на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в комментарии.
Как можно понять с фотографий, которые прилагаются к сообщению, в учениях был задействован средний десантный корабль ВМС ВСУ Юрий Олефиренко.
Cмотрите фотогалерею: Морской спецназ провел учения в Черном море
Ранее украинские десантники провели учения в Приазовье. Военные при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожали" первую волну морского десанта противника.
Также сообщалось, что ВСУ отрабатывают захват судов с воздуха и моря.
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Источник: korrespondent.net
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