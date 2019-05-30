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30. 05. 2019

Названы сроки визита Зеленского в Берлин

Президент Владимир Зеленский отправится в Берлин, скорее всего, во второй половине июня.
Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, пишет Укринформ.
 
 
"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в обработке. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.
 
Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействие российской агрессии.
 
Ранее замглавы АП Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия.
 
В АП накануне сообщили, что первый зарубежный визит президента состоится 4-5 июня в Брюссель.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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