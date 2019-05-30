Убийство девочки на Житомирщине: суд арестовал родителей

Королевский районный суд Житомира взял под стражу мужчину и женщину, которых подозревают в убийстве пятилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в четверг, 30 мая.

"41-летняя жительница Овручского района взята под стражу на 60 суток без права внесения залога. Такая же мера пресечения применена судом 30 мая и к 50-летнему отцу погибшего ребенка", – говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура открыла производство по факту служебной халатности соцработников Овручской РГА и должностных лиц Словечанской ОТГ.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области родители сожгли в печи пятилетнюю дочь. Родителям, лишенным прав из-за алкоголизма, активисты помогли вернуть девочку из приемной семьи. Через какое-то время ребенок пропал, а в селе забили тревогу.

Родители скрывали преступление восемь месяцев. Теперь им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Источник: korrespondent.net