Порошенко вступил в Европейскую солидарность

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию Европейская солидарность.
Об этом 30 мая написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
"Петр Порошенко присоединился к партии Европейская солидарность. Сегодня написал заявление и получил членский билет", - сообщил Цеголко.
Он также приложил к публикации видео, на котором Порошенко показывает партийный билет и призывает молодежь присоединяться к партии.
Напомним, партия Блок Петра Порошенко Соледарность провела съезд и переименовалась в Европейскую солидарность.
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Источник: korrespondent.net
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