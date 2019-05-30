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30. 05. 2019

Порошенко вступил в Европейскую солидарность

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию Европейская солидарность.
Об этом 30 мая написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко присоединился к партии Европейская солидарность. Сегодня написал заявление и получил членский билет", - сообщил Цеголко.

Он также приложил к публикации видео, на котором Порошенко показывает партийный билет и призывает молодежь присоединяться к партии.

Напомним, партия Блок Петра Порошенко Соледарность провела съезд и переименовалась в Европейскую солидарность.

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Источник: korrespondent.net

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