Порошенко вступил в Европейскую солидарность

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию Европейская солидарность.

Об этом 30 мая написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко присоединился к партии Европейская солидарность. Сегодня написал заявление и получил членский билет", - сообщил Цеголко.

Он также приложил к публикации видео, на котором Порошенко показывает партийный билет и призывает молодежь присоединяться к партии.

Напомним, партия Блок Петра Порошенко Соледарность провела съезд и переименовалась в Европейскую солидарность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net