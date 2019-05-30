В Крыму задержали крымско-татарскую активистку - журналист

В Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Об этом сообщил журналист Осман Пашаев в Facebook.

Он подчеркнул, что именно активистка обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами после захвата украинских военных.

"Задержали Лутфие Зудиеву. Правозащитницу. Возможно, её знают не все. Но именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами во время "судов" в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных", - написал журналист.

Муж активистки Сейтасан​ Зудиев сообщил в комментарии Крым.Реалии, что ее задержали на рынке.

Он заявил, что российские силовики заблокировали машину Сейтасана Зудиева и попросили Лутфие проехать в участок в Симферополь для составления протокола.

По данным крымского адвоката Эмиля Курбединова, активистку задержали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму по обвинению в ст. 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики. Данная статья предусматривает административный арест.

Напомним, 27 марта в Крыму проводились обыски, по меньшей мере, в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения Крымская солидарность. Всего были задержаны 20 человек, их вывезли в ФСБ в Симферополе.

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Источник: korrespondent.net