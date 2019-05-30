В Киеве и на Львовщине задержали двух "минеров"

За минувшие сутки полицейские задержали двух "минеров", которые прислали сообщения о ложном заминировании объектов в Киеве и во Львовской области. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в четверг, 30 мая.

Так, в Киеве в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила женщина и сообщила о заминировании одного из жилых домов. Во время проверки здания и прилегающей территории подозрительных предметов или веществ специалисты взрывотехнической службы не обнаружили.

Позже установили личность, которая сообщила о ложном заминировании, ею оказалась 23-летняя киевлянка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, она сообщила о минировании дома, где проживает, из-за конфликта в семье. Правонарушительницу задержали.

Также накануне во Львовской области поступило телефонное сообщение о заминировании одного из местных предприятий. Во время проверки предприятия были эвакуированы около 230 человек. Взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

В течение часа сотрудники полиции установили, что к ложному сообщению о заминировании предприятия причастен 26-летний житель одного из сел района. Для этого он воспользовался мобильным телефоном своего соседа.

По обоим фактам открыты уголовные производства по статье о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, поджога и других действий, которые угрожают гибелью людей (ч.1 ст.259 УК Украины). "Минерам" грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Накануне в Виннице и Львове сообщили о массовом "минировании" торговых центров, вокзалов и жилых домов.

А сегодня стало известно о "минировании" Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Из-за анонимного сообщения был активизирован антитеррористический штаб.

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Источник: korrespondent.net