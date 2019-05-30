Возле Лувра прошла масштабная акция Femen

Около 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста возле дворца Пале-Рояль, который расположен напротив парижского Лувра. Об этом 30 мая сообщает Europe 1.

Целью акции было "отдать дать уважения" примерно 60 женщинам, которые были убиты во Франции с начала года, заявили в Femen.

Прибыв на место о 11:00 утра, активисты с обнаженной грудью в течение 10 минут стояли на знаменитых колоннах Бюрена.

Сначала они молчали, а потом зажгли дымовые шашки и выкрикивали: "Родине все равно на убитых женщин", "Останови феминицид!".

На теле у активисток были написаны имена убитых во Франции женщин.

"Каждые два дня мы узнаем о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий", - заявила глава движения Femen украинка Инна Шевченко.

UN PANTHÉON POUR LES FEMMES !



« AUX FEMMES ASSASSINÉES, LA PATRIE INDIFFERENTE » #femen #NiUnaMenos #feminicides

pic.twitter.com/FdkolGGudj — inna shevchenko (@femeninna) May 30, 2019

Ранее в Гамбурге полуголые активистки Femen устроили акцию в честь Международного женского дня, выступив против сексуальной эксплуатации женщин.

Также сообщалось, что Femen прорвались к кортежу президента США Дональда Трампа в Париже.

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Источник: korrespondent.net