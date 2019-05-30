Путин заговорил о мировой гегемонии

Тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, тот станет властелином мира. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

Президент РФ также отметил, что исскуственный интеллект позволяет быстрее принимать оптимальные решения, основываясь на огромном массиве информации.

"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - заявил Путин.

Он добавил, что в борьба за лидерство в сфере искусственного интеллекта уже стала полем глобальной конкуренции, а новые продукты и решения появляются все с большей скоростью.

Путин считает, что искусственный интеллект будет определять будущее всего мира. По его словам, разработки в этой сфере не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и повседневную жизнь людей.

Ранее президент России заявил, что будущая сила военных в боевых лазерных комплексах тактического уровня.

В РФ показали видео развертывания боевого лазера Пересвет, который работает на новых физических принципах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net