Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины опубликовали фото четверых военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 во время учений в Ровенской области.
В результате аварии погибли:
Cмотрите фотогалерею: Появились фото военных, погибших при крушении Ми-8
Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился накануне поздно вечером. В результате падения вертолета погибли четыре человека.
Президент Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.
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Источник: korrespondent.net
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