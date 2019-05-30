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30. 05. 2019

Появились фото военных, погибших при крушении Ми-8

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины опубликовали фото четверых военных, погибших при крушении вертолета Ми-8 во время учений в Ровенской области.

В результате аварии погибли: 

Cмотрите фотогалерею: Появились фото военных, погибших при крушении Ми-8

Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился накануне поздно вечером. В результате падения вертолета погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. 

Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.

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Источник: korrespondent.net

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