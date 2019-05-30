Рада приняла закон о государственной поддержке Пласта

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №10184 о государственном признании и поддержке Пласта – национальной скаутской организации Украины. "За" проголосовали 228 нардепов, сообщает 112 Украина в четверг, 30 мая.

Законом устанавливается, что Пласт – единственная в Украине национальная скаутская организация, которая действует на всей территории страны, создает обособленные подразделения и пластовые воспитательные части, через которые осуществляет свою деятельность согласно уставу Пласта и принятого закона.

Согласно документу, на деятельность Пласта выделяются средства из государственного бюджета и местных бюджетов.

Доступ детей и молодежи к участию в Пласте намерены гарантировать в том числе создавая пластовые воспитательные части в каждой территориальной общине, а также посредством обеспечения членов Пласта униформой.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

"Государственное признание и поддержка Пласта приведет не только к более динамичному развитию организации в Украине и мире, формированию десятков и сотен тысяч ценностно-ориентированных украинских граждан-патриотов, но и будет способствовать улучшению социально-экономического положения в Украине", – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в четверг Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона О полном общем среднем образовании. "За" проголосовали 229 нардепов.

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Источник: korrespondent.net