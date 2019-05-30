Комитет Рады поддержал отставку Климкина

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал постановление президента Владимира Зеленского об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил нардеп Владимир Арьев, пишет УНН.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Арьев.



По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина. Когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.

Ранее зеленский подал в Раду постановление об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

Отметим, все вышеперечисленные чиновники ранее написали заявления на отставку.

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Источник: korrespondent.net