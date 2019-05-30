Зеленский назначил Зеркаль главой делегации в трибунале ООН

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Соответствующий указ №339/2019 обнародован на сайте главы государства в четверг, 30 мая.

Согласно документу, слушания пройдут 10-14 июня в городе Гаага.

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль (агент Украины).

Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (замглавы делегации), гендиректор компании Черноморнефтегаз Светлана Нежнова, первый замгендиректора государственного акционерного общества Черноморнафтогаз Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Мининфраструктуры и Госпогранслужбы.

Президент поручил главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.

Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.голосами

На прошлой неделе Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль замглавы Админитсрации президента. Документ назвали как "нереализованный указ". Зеркаль заявила, что хотела быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ.

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Источник: korrespondent.net