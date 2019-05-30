Куда пойти в Киеве на выходных 1-2 июня

Тем не менее киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести субботу и воскресенье.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 1-2 июня. В субботу в столице пройдут мероприятия посвященные Всемирному дню защиты детей. Также в выходные можно посетить многочисленные концерты и перформансы, цирковую шоу-программу “Тайны изумрудного города”.

Тайны Изумрудного Города

Тайны Изумрудного Города / фото: google.com

С 4 мая и до 30 июня в Национальном цирке Украины проходит шоу-программа при участии артистов-победителей международных цирковых фестивалей - Cirque de massy и феста в Монте Карло. Представление “Тайны Изумрудного Города” - центральное событие главного циркового феста “Киевская цирковая весна-2019”. Программа - сочетание актерской игры с цирковым мастерством. Новейшее шоу насыщено опасными трюками, экстремальными фокусами. Начало представлений в 12.00, 16.00, 18.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный цирк Украины, пл. Победы, 1

Стоимость: 100-590 грн

Всеукраинский фестиваль для детей Flagman Kids

Всеукраинский фестиваль для детей Flagman Kids / фото: Никополь Онлайн

1 июня, в День защиты детей, на левом берегу состоится Всеукраинский фестиваль по рыбалке. Детей поделят на две возрастные группы: до 8 лет, 9-15 лет и они будут соревноваться за чемпионский кубок, определяя лучшего рыбака столицы. Улов обязательно можно будет попробовать, рыбу приготовят там же, у озера, на костре. Начало в 7.30.

Где: Киев, озеро Тельбин, ул. Березняковская, 19а

Стоимость: бесплатно

Открытие 5 сезона в “Скворечнике”

Открытие 5 сезона в “Скворечнике” / фото: Kyivmaps

1 июня заново откроется эко-пространство “Скворечник”. Если раньше это была просто кофейня на деревьях, то сегодня представляет собой целый комплекс под названием SKVO Space. Его изюминкой станет первый в Украине сознательный коворкинг на природе со скоростным Интернетом, что находится в огромном куполе, привезенном из Грузии. Здесь ежедневно планируют проводить лекции, творческие мастер-классы, спортивные соревнования.

Со временем будут организовывать целые конференции, фестивали, кинопоказы, концерты. В программе открытия эко-пространства: классическая хатха-йога, акрайога, флай-йога, массажные практики, чайная церемония, фестиваль вегетарианской еды, мастер-классы по живописи, гончарному искусству и каллиграфии, показ мод, активности в детской зоне. Хедлайнер “Скворечника” - Katya Chilly, выступят и французские мультиинструменталисты. Начало в 8.00.

Где: Киев, М. Гидропарк, Гидропарк, Парк «4 сезона»

Стоимость: 60-200 грн

Sex and Wine Fest

Sex and Wine Fest / фото: TRAINING.ACADEMY

На 1 и 2 июня запланировано проведение Фестиваля о сексе, романтике и вине. В лектории на главной сцене выступят сексологи и другие специалисты в данной тематике, а в эротической зоне будет функционировать ярмарка товаров для секса.

Посетителям обязательно понравится Fun Zone, где продемонстрируют азы искусства стрип-пластики и эротических танцев, а в артзоне - эротическое творчество. Отведать блюда с афродизиаками предложат на фудкорте. В Selfie Zone разместят множество тематических фотозон, в том числе VR-фотозону, «живую» фотозону, которая представляет собой сцены из эротических фильмов. Начало в 10.00

Где: Киев, “Всі. Свої”, ул, Десятинная, 12

Стоимость: 150-270 грн

Friendly Family Fest 2019

Friendly Family Fest 2019 / фото: Діти в місті Київ

1 июня все желающие присоединиться к благотворительному мероприятию фонда “Жизнь с избытком”, могут поучаствовать в инклюзивной программе - арт-пикнике. На празднике для детей-инвалидов будет масса познавательно-развлекательных активностей, проведут семейные мастер-классы, конкурсы, эстафеты. Начало в 11.00

Где: Киев, М. Вокзальная, парк им. Островского, Воздухофлотский проспект

Стоимость: бесплатно

Мюзикл “Ты особенный”

Мюзикл “Ты особенный” / фото: YouTube

В эту субботу состоится столичная премьера первого в Украине мюзикла мирового уровня. Его увидели тысячи человек в 20 украинских городах, а в Киеве завершится Первый этап Всеукраинского тура. По словам зрителей, это шоу можно поставить в один ряд со спектаклями Диснейленда.

Украинским авторам удалось поставить увлекательный, познавательный и развлекательный спектакль, с панорамным экраном (размером с 3-х этажный дом) и современными технологиями. В шоу на сцене играют более полусотни актеров. Примечательно, что актеры в мюзикле не совсем обычные - все они дети. Программа рассчитана на 90 минут. Начало в 12.00, 15.00

В основе сценария - произведение Макса Лукадо о городе деревянных человечков.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКИИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 90-390 грн

Lords of the Sound feat Didier Marouani - Interstellar Concert

Lords of the Sound feat Didier Marouani - Interstellar Concert / фото: Kyiv Post

В субботу состоятся два концерта известного оркестра Lords of the Sound. Они представят программу Interstellar Concert, в которой прозвучат саундтреки из известных кинохитов: “Гравитация”, “Звездные войны”, “Х-файлы”, “Армагеддон”, “Аватар”, “Люди в черном”, “Пятый элемент”, “Назад в будущее”, “Охранники Галактики” и других лент так или иначе связанных с космосом. Специальный гость программы - Дидье Маруани, лидер группы “Space”. Начало в 17.00, 20.00

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Национальный академический театр имени Ивана Франко, пл. Ивана Франко, 3

Стоимость: 350-850 грн

Volga: Funk

Volga: Funk / фото: Best People Club

1 июня новую программу представит Ольга Лукачова, известная джазовая исполнительница, выступающая в коллективе под названием VOLGA: FUNK. В репертуаре VOLGA: FUNK - пёстрый микс от психоделик фанка, ритм-н-блюза, джаза, соула до светлых песен диско и мотаун. В программе клубного концерта живое исполнение песен Джеймса Брауна, Чака Хана, Нины Симоне, Марты Хай и других культовых музыкантов. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 210-690 грн

MONATIK

MONATIK / фото: Подробности

Первый день лета обещает быть очень жарким. 1 июня новое стадионное шоу "Love It Ритм" представит MONATIK. Он презентует свой третий студийный альбом, в который войдут уже ставшие хитами синглы "То, от чего без ума", "Жизнь поет", "Зашивает душу", "Цей день" (feat Нина Матвиенко). Начало в 20.00

Где: Киев, М. Олимпийская, НСК “Олимпийский”, Большая Васильковская, 55

Стоимость: 399-1499 грн

ТИК

ТИК / фото: Бердянская коса

2 июня отпраздновать 14-летие со дня создания группы всех приглашают музыканты из ТИК. Коллектив считают уже народным, а их песни поют на базаре и в высоких кабинетах. За время своего существования группа дала массу концертов в Украине и за рубежом. В воскресенье у зрителей будет шанс спеть вместе с Виктором Бронюком “Волошки”, Зливу”, “Оленів”, “Сірожине пірожине”, “Білу хмару” и остальные хиты. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 500-6750 грн

Источник: korrespondent.net