Задержана еще одна крымскотатарская активистка

В аннексированном Крыму российские силовики задержали координатора общественной организации Крымское детство Мумин Салиеву. Об этом 30 мая сообщила Крымская солидарность в Facebook.

"Поступила информация о том, что у своего дома в Бахчисарай задержана Мумин Салиев. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Общественная организация Крымское детство занимается помощью детям, чьи родители находятся в тюрьмах и преследуются властями из-за своих убеждений и религиозные взгляды.

Ранее сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали активистку и правозащитницу Лутфие Зудиеву. Причиной задержания стала демонстрация запрещенной символики. Эта статья предусматривает административный арест.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ России провели обыски в домах десятков крымских татар.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net