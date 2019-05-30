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30. 05. 2019

Задержана еще одна крымскотатарская активистка

В аннексированном Крыму российские силовики задержали координатора общественной организации Крымское детство Мумин Салиеву. Об этом 30 мая сообщила Крымская солидарность в Facebook.

"Поступила информация о том, что у своего дома в Бахчисарай задержана Мумин Салиев. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Общественная организация Крымское детство занимается помощью детям, чьи родители находятся в тюрьмах и преследуются властями из-за своих убеждений и религиозные взгляды.

Ранее сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали активистку и правозащитницу Лутфие Зудиеву. Причиной задержания стала демонстрация запрещенной символики. Эта статья предусматривает административный арест.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ России провели обыски в домах десятков крымских татар. 

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Источник: korrespondent.net

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