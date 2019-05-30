Миссия МВФ закончила работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда закончила работу в Украине и в четверг, 30 мая, покинула Киев. Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине.

Как отметили в фонде, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая для обсуждения последних по времени политических и экономических событий.

Согласно сообщению, результаты работы этой миссии не будут предметом рассмотрения на Совете исполнительных директоров.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включительно с президентом Зеленским, относительно пересмотра программы стенд-бай между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями МВФ 28 мая.

Ранее новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк сообщил, что Украина договорилась с МВФ о новой программе. По его словам, следующий транш МВФ может предоставить в конце лета - начале осени.

Отметим, действующая программа МВФ является временной и предназначена для поддержки финансовой стабильности в Украине в ходе избирательного процесса.

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Источник: korrespondent.net