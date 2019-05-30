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30. 05. 2019

В Минске зафиксировали смерч

Столица Беларуси пострадала от непогоды. Накануне в Минске был сильный ветер, а очевидцы сняли на видео смерч, сообщает ОНТ.

"В районе Запорожской площади из-за сильных порывов ветра часть крыши жилого дома оказалась на проезжей части. Части конструкции повредили три автомобиля, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Движение троллейбусов в районе площади было приостановлено. Работали аварийные бригады.

Напомним, в Украине участились случаи образования крупных смерчей. В последние недели мощные смерчи наблюдались в Запорожской, Житомирской, Черновицкой областях и в море под Одессой.

Накануне сообщалось, что в США во время торнадо один человек погиб и 130 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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