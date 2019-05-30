В США запретили сотрудничество с РФ при космических пусках

Министерство обороны США в четверг, 30 мая, объявило запрет на пользование услугами России для коммерческих запусков американских спутников. Согласно документу в Федеральном реестре, запрет вступит с 2023 года.

"В категорию государств, подпадающих, также включена Россия", - говорится в документе.

В нем уточняется, что администрация США таким образом включила Россию в список стран, в отношении которых уже действовал аналогичный запрет: речь идет о Китае, КНДР, Иране, Судане и Сирии.

В документе отмечается, что "новые ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи".

Также поясняется, что Пентагон запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, поскольку подобные сделки "создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности" для США.

Ранее сообщалось, что из-за появления конкурентов по доставке людей на Международную космическую станцию Роскосмос будет терять ежегодно около полумиллиарда долларов. Данный контракт США с РФ истекает в феврале 2020 года.

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Источник: korrespondent.net