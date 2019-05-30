Лента RSS
Подписаться на ленту
30 мая 2019, четверг, 18:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
30. 05. 2019

В США запретили сотрудничество с РФ при космических пусках

Министерство обороны США в четверг, 30 мая, объявило запрет на пользование услугами России для коммерческих запусков американских спутников. Согласно документу в Федеральном реестре, запрет вступит с 2023 года.

"В категорию государств, подпадающих, также включена Россия", - говорится в документе.

В нем уточняется, что администрация США таким образом включила Россию в список стран, в отношении которых уже действовал аналогичный запрет: речь идет о Китае, КНДР, Иране, Судане и Сирии.

В документе отмечается, что "новые ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи".

Также поясняется, что Пентагон запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, поскольку подобные сделки "создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности" для США.

Ранее сообщалось, что из-за появления конкурентов по доставке людей на Международную космическую станцию Роскосмос будет терять ежегодно около полумиллиарда долларов. Данный контракт США с РФ истекает в феврале 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.