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30. 05. 2019

Зеленский встретился с родными пленных украинцев

Президент Владимир Зеленский в четверг, 30 мая, провел встречу с родными и близкими украинцев, которые удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, в Крыму и России. 

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи Зеленский подчеркнул важность сотрудничества властей, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

"Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных", - сказано в сообщении.

Президент пояснил, что цель этой встречи – выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение пленных. Он подчеркнул: "Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой".

Зеленский сообщил, что на протяжении нескольких дней он проводил встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Как сообщалось, накануне Зеленский встретился с горняками и семьями погибших во Львовской области шахтеров. 

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Источник: korrespondent.net

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