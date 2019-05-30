Лента RSS
Подписаться на ленту
30 мая 2019, четверг, 18:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
30. 05. 2019

В ЕС озвучили единственный вариант Brexit

Сделка, которая была согласована с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй – единственный вариант для упорядоченного Brexit. Об этом сказал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает Politico в четверг, 30 мая.

Отмечается, что кандидаты на пост премьер-министра Британии хотят отказаться от запасного механизма по Северной Ирландии в соглашении о выходе в пользу так называемых альтернативных договоренностей.

"Если выбор, как и раньше, заключается в том, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом, то это соглашение (согласованное с Мэй – ред.) является единственным вариантом", – сказал Барнье.

По его словам, после того как утвердят соглашение о выходе, ЕС может немедленно начать работу над долгосрочным решением для ирландской границы.

"Вы не можете сделать это немедленно. Вам нужны технологии. Для этого нужна техническая инфраструктура. А это требует времени", – добавил Барнье.

Он также отметил, что Brexit следует использовать как предостерегающий урок для всего ЕС.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня. Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Тем временем на пост премьера Великобритании претендуют уже 10 кандидатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.