Кравчук спустя 28 лет снова встретился с советником Рейгана

Первый президент Украины Леонид Кравчук спустя 28 лет снова встретился с советником президента США Рональда Рейгана Марком Наттлом. Знаменательная встреча произошла 30 мая на VIII Национальном молитвенном завтраке Украины, сообщают Украинские новости.

До этого Кравчук и Наттл встречались в 1991 году.

"В 1991 году украинский народ показал миру большую смелость, проголосовав за независимость и формирование национального самосознания. Свобода зависит от демократии и свободного предпринимательства. Только при поддержке Бога-творца мы можем реализовать себя. Ваш путь достоинства - это путь самоопределения. Мы будем идти этим путем, несмотря на агрессию! " - заявил Наттл, пожав руку Леониду Кравчуку.

Кроме того, он заверил, что США всегда будут надежным партнером Украины.

Сегодня в Киеве состоялся VIII Национальный молитвенный завтрак, который стал самым многочисленным в Европе. Мероприятие собрало более тысячи делегатов из разных уголков страны и из-за рубежа: политиков, священнослужителей, педагогов, военных капелланов, бизнесменов и общественных деятелей. Люди с различными религиозными и политическими взглядами объединились в молитве за мир и семью.

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Источник: korrespondent.net