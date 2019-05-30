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30. 05. 2019

Депутату на трибуне вручили женские трусы

Депутату Черкасского областного совета депутату Вадиму Гайовичу во время выступления с трибуны подарили красные женские трусы. Соответствующее видео появилось в четверг, 30 мая, на Youtube-канале издания Вичерпно Черкаси.

Мужчина, вручивший депутату женское белье, сообщил: "С Днем рождения. Это Вам от Бороды".

Депутат на подарок отреагировал сдержанно, в то время как в зале начали смеяться.

Напомним, в апреле случился курьез на заседание Верховной Рады Украины: тогда первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, увлекшись перепалкой, поставила на голосование предложение "включить мозги" в сессионном зале. 

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Источник: korrespondent.net

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