Депутату на трибуне вручили женские трусы

Депутату Черкасского областного совета депутату Вадиму Гайовичу во время выступления с трибуны подарили красные женские трусы. Соответствующее видео появилось в четверг, 30 мая, на Youtube-канале издания Вичерпно Черкаси.

Мужчина, вручивший депутату женское белье, сообщил: "С Днем рождения. Это Вам от Бороды".

Депутат на подарок отреагировал сдержанно, в то время как в зале начали смеяться.

Напомним, в апреле случился курьез на заседание Верховной Рады Украины: тогда первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, увлекшись перепалкой, поставила на голосование предложение "включить мозги" в сессионном зале.

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Источник: korrespondent.net